米蘭冬奧號稱史上最永續　砍樹、高碳排贊助「3大爭議」一次看

正值全球氣候風險快速升高之際，四年一度的冬季奧運與帕運，即將在義大利米蘭（Milan）和科爾蒂納丹佩佐（Cortina d'Ampezzo）登場。隨著暖化持續，冬季運動面臨的並非單一賽事挑戰，而是結構性的環境限制。在此背景下，主辦單位提出「史上最永續的冬季奧運」定位，使這場賽事成為檢視大型國際活動氣候治理能力的重要案例。

「看得見」的永續：場館、物料與技術改善

資源效率與臨時建築：避免蚊子館，是基本盤而非加分題

米蘭冬奧籌備委員會反覆強調，本屆冬奧多數賽事將使用既有場館，或在賽後轉作長期用途。例如，米蘭市區場館將改建為學生宿舍；科爾蒂納的奧運選手村則被設計為完全臨時建築，賽後拆除並回收材料。

這樣的設計方向無疑是正確的。歷屆奧運中，賽後承諾落空、留下「白象場館（蚊子館）」的案例比比皆是，避免一次性基礎建設，本就應是大型賽事的最低標準。

值得注意的是，米蘭冬奧籌備會嘗試建立一套用於評估與降低臨時建築、視覺宣傳物料環境衝擊的計算方法，並與前後屆奧運共享設備、優先採用租賃而非購買。賽後仍可使用的物資，則規劃出售或捐贈。這些作法若能被制度化，確實有助於拉高大型活動的永續底線。

然而，在奧運官方商品與周邊販售上，永續敘事顯得明顯薄弱。籌備會僅表示「遵循義大利既有法規，並與供應商進行結構化溝通」。這樣的回應，與其高調宣示的永續願景之間，仍存在難以忽視的落差。

能源與交通：努力值得肯定，但起點標準偏低

能源與交通向來是大型國際賽事最主要的排放來源。米蘭冬奧籌備會確實在既有條件下嘗試降低衝擊：對於無法全面電動化的車輛與設備，改用 HVO 生質燃料，官方估計可較傳統化石燃料減少約七成的碳排放；同時，鐵路被設定為主要交通骨幹，國鐵亦配合加開班次並規劃新增直達路線。

但必須誠實面對的是，義大利在再生能源與低碳交通的結構基礎，本就落後於多數歐洲國家。在此情境下，賽會中僅約 20% 的電動車比例，之所以能被視為「成果」，是建立在整體轉型基準仍然偏低的現實上。

此外，多數雪上項目場地距離最近火車站仍有 35 至 60 公里不等的距離，使接駁與私人運輸難以避免。這些並非主辦單位單點努力就能解決的問題，而是反映出永續成果仍高度依賴國家層級的能源與交通轉型進度。

真正的氣候風險，不在場館，而在治理選擇

為什麼高碳贊助才是最大結構性問題？

籌備會預估，本屆冬奧總排放量約為 100 萬噸 CO₂e，其中觀眾交通占比最高。與早期冬奧相比，排放確實有所下降，但仍遠遠不及科學基礎減量目標所要求的「每十年減半」。

然而，真正引發爭議的，並非賽事本體，而是其贊助結構。根據 New Weather Institute 發布的《Olympics Torched》報告，單就三項奧運贊助合約，就可能額外誘發約 130 萬噸 CO₂e 的排放，使整體氣候影響接近賽事本身的 2.5 倍。

該報告點名 Eni、Stellantis 及 ITA 航空等高碳企業，指出奧運透過品牌曝光與形象背書，實質放大了其氣候衝擊。研究進一步估算，相關排放將導致約 5.5 平方公里的積雪覆蓋消失，相當於 3,000 多座奧運標準冰球場。

當化石燃料與高碳產業作為暖化、冰雪流失、威脅冬季運動存續的主要肇因，卻透過贊助冬奧塑造「對社會有正面貢獻」的形象，本身即構成一種治理上的自我矛盾。多位冬奧運動員也據此公開批評，對他們而言，奧運的關鍵影響不僅是排放數字，而在於它向世界傳遞了何種價值訊號。

即使火炬可回收、可重複使用，也難以忽視相關企業在氣候治理與資訊透明度上的爭議紀錄。籌備會則回應，贊助商將於賽事期間展示「啟發性的永續作為」，但迄今並未設定具體、可量化，亦可被第三方檢驗的門檻。

自然與在地衝突：當「補償」無法取代避免

在生物多樣性面向，多數賽事沿用既有設施，確實降低了對自然環境的整體壓力。然而，在科爾蒂納新建雪車與雪橇運動的賽道過程中，涉及至少 600 棵百年落葉松的砍伐，引發當地居民與環團的抗議。

國際奧會曾建議改採鄰國既有賽道，以避免新增生態衝擊，但該方案最終未被義大利政府採納。籌備會雖提出植樹補償作為回應，惟相關抵換方式與時間表至今仍未具體說明。

這再次凸顯大型活動治理中的一項難題：生態衝擊並非可透過事後補償在總帳上加以平衡。在地生態一旦遭受破壞，即便進行補植或復育，也難以完全回復其原有的功能與生態價值。

問題不在運動員，而在制度本身

近年來，冬季運動領域出現的訊號越發清晰：氣候風險已不再只是環境議題，而是直接衝擊運動本身的存續條件。運動員之所以頻繁發聲，並非道德表態，而是來自第一線的風險揭露。

過去五年，義大利已有 265 座滑雪場關閉；下一屆冬奧主辦國法國，也流失超過 180 座。當冬季運動正因暖化而快速萎縮，奧運體系卻仍與高碳產業深度綁定，這樣的矛盾已不再只是象徵性的價值衝突，而是實質侵蝕其長期正當性。

永續不只看努力，更要看結構規劃

米蘭冬奧的案例提醒我們，永續並非單點表現的競賽，而是一項必須承受整體結構檢驗的治理能力。即使場館更節能、火炬可回收，但當高碳贊助、觀眾交通與長途移動仍構成主要排放來源，整體氣候績效依然可能被系統性抵銷。

對ESG與永續工作者而言，真正的挑戰往往出現在衝突時刻：是否有能力在目標不一致時做出取捨，甚至終止與核心永續原則相矛盾的合作關係。

因此，永續表現的評估無法停留在承諾與技術改善，而必須進一步檢視其治理邏輯：哪些排放會被納入計算？哪些影響會被轉移到制度之外？又是誰會因為這些安排而獲得了社會與政策上的正當性？

當永續成為大型活動、企業與政府共同參與的敘事工程，ESG的角色不只是降低衝擊，更是辨識何時「進步的表象」正在掩蓋結構上的不可持續性。

在氣候快速變動、冬季運動正逐漸消失的時代，這場冬奧提出的真正問題或許是：我們是否還能在不改變核心結構的前提下，繼續宣稱自己正在走向永續？

