為什麼你老闆突然開始講 ESG？　從一天到晚填寫問卷說起

▲辦公室,辦公,一般事務所。（圖／示意圖／Pixabay）



記者潘姿吟／綜合報導

「各位同仁，麻煩這週五前填完這份『步行減碳愛地球問卷』，謝謝配合。」上週，你又收到人資發的這封信，滿頭問號：工作已經夠忙了，我為什麼還要花時間填這個？隔壁業務部的 Amy 也抱怨，客戶突然要求提供「永續報告」才願意續約，她連什麼是永續報告都不知道，差點丟了300萬元的訂單。

如果你也有這些疑惑，恭喜你已經親身體驗到「ESG 浪潮」正式打到你家門口了。

ESG 到底是什麼？ 不是口號那麼簡單

ESG 是三個英文字母的縮寫：

• E（Environment 環境）：公司營運或生產過程，有沒有在破壞地球？碳排放、空氣污染、排放廢水、能源使用……等都算。

• S（Social 社會）：員工有沒有被善待？供應商有沒有血汗工廠？產品會不會傷害消費者？

• G（Governance 治理）：董事會是否健全？財報有沒有做假帳？

看起來像是「企業的道德成績單」，但重點來了，這張成績單，將會開始直接影響公司能不能活下去，因為若不做，直接影響公司的業績。

過去，大部分企業把「做環保」、「做公益」當成形象公關，但從 2023 年開始，遊戲規則變了：

銀行可能不借錢給你：銀行在核貸時，企業的 ESG 分數太低，直接不給過。因為主管機關會盯著銀行的「綠色授信比例」。

客戶可能不給你生意：蘋果、Nike、IKEA 等國際品牌要求供應商必須達到碳中和，否則踢出供應鏈。台灣很多中小企業老闆才驚覺：「原來不是我要不要做環保，是客戶逼我做！」

政府開始收錢：2024 年台灣開徵「碳費」，排碳大戶每噸要繳 300 元起跳，這可不是小錢，半導體大廠一年光碳費可能就要繳十億以上。

投資人用腳投票：全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）也公開宣布，不符合 ESG 標準的公司不投資，全世界的錢都往「綠色企業」流動。

以前評估看一家公司的體質是看獲利能力的關鍵指標EPS（每股盈餘），也就是「今年賺多少錢」，現在投資人和客戶更關心「十年後你還在不在」，因此，舉凡氣候變遷、人權爭議、公司治理醜聞，任何一個污點，都可能讓百年企業瞬間「黑掉」甚至倒閉，就像是2015年爆發的福斯汽車（Volkswagen）廢氣排放醜聞，當時，該公司股價一夕蒸發1/3。

因此，ESG的本質，其實是一套新的風險管理與競爭策略，發展出來的新時代獲利模式。

有些及早布局永續的公司，早已用節能技術、綠色產品打開新市場，如：2024~2025年蟬聯《時代雜誌》全球最永續企業榜首的Schneider Electric，十多年前從傳統電力設備製造商轉型為數位化及自動化能源管理服務商，而曾是傳統煉油廠的芬蘭公司Neste，則是開發了廢棄油脂（如：回鍋油）提煉燃料的技術，現在是全球最大的再生柴油與永續航空燃料 (SAF) 生產商。這些品牌都證明了，永續不一定是成本，也可能是下一波成長動能。

▲華航是首家新機飛渡及商用載客航班使用SAF的國籍航空，2025年11月起攜手全球最大永續航空燃油生產商Neste，於美國洛杉磯飛往台北的客、貨機航班添加SAF。（資料圖／記者蔡玟君攝）

