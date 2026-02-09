買了AI卻沒人用？　專家揭企業導入卡關主因

▲企業AI轉型之路，走得「穩」比「快」更重要。（圖／取自pexels）

● 陳慶蔚／智慧方案股份有限公司執行長

過去兩年，AI 浪潮席捲各行各業，許多企業主站在時代的風口浪尖，仍尚未決定要不要搭上AI這條大船，或者說，不知道怎麼搭上這艘船。

AI 與一般軟體最大的不同是，他是一種會介入決策、影響流程、改變分工方式的新型能力，就如同2000年的網路浪潮，很大程度地改變企業乃至於個人的工作模式與流程，這意味著企業若只停留在「買了、試了、展示過了」的階段，導入過程往往很快就會卡關。

以我們協助企業導入 AI Agent 的實務經驗來看，成功導入的關鍵在於企業是否能在日常工作流程中，持續累積、擴展並內化為企業 AI Agents 的使用文化。因此，我們整理了企業AI導入的四階段： LOOP 框架，向各位說明：企業 AI 導入，是如何從工具的使用，轉化為穩定存在於組織中的工作能力與文化，而EgentHub在這個歷程中又扮演什麼樣的重要角色。

LOOP ：企業 AI 轉型的四階段地圖

LOOP就像一張地圖，讓企業能夠定位自己目前所在的階段、理解每個階段的行動，最終建立起可持續演進的組織能力。這個框架由四個階段組成：

• L | Link AI：從聽說到了解，建立起對 AI 的基本認知

• O | Operate AI：真實操作企業AI Agent，讓 AI 真的進到工作流程裡

• O | Own AI：能自己建立與維護企業AI Agent， AI 轉為企業的內化能力

• P | Persist AI：AI 成為組織文化的一部分，企業AI 轉型能夠長期延續

重要的是，LOOP 是一個循環而非線性的過程，當市場環境改變或新技術出現時，企業可能需要重新回到 Link 階段學習，保持組織的適應力。

透過這個框架，企業能夠有意識地推進 AI 轉型，避免陷入「只有認知沒有行動」或「盲目導入缺乏文化支撐」的常見困境。

L｜Link AI：從聽說 AI，到理解 AI

LOOP 的第一步是 Link AI，這是一段從 Listen → Link → Learn （L2L2L）的過程。

在這個階段，企業對 AI 的理解多半來自外部：新聞報導、產業趨勢報告、研討會分享、同業案例。當管理階層開始意識到「AI 可能會帶來影響」時，組織內部常見的狀態是：

• 資訊來源多為外部，內部尚未建立實際經驗

• 普遍知道 AI 很厲害，但說不清楚能解決什麼具體問題

Link AI 階段的真正要務在於 校準期待值。企業需要務實地釐清：

• AI 的能力邊界：擅長什麼、不擅長什麼

• AI 的運作邏輯：為什麼需要被設計與約束

• AI 導入的真實成本：不只是系統費用，還包括算力、人力培訓、流程重組

也正因如此，EgentHub 協助企業導入之前，通常不會急著推進平台介紹，而是先花相當多時間進行前期溝通與對齊。

這些溝通形式可能是導入前說明工作坊或是以具體情境為基礎的小型 POC，目的並不是展示平台能做多少事，而是幫助組織在正式導入之前，先完成對 AI 的理解重置。

即使EgentHub 已是具備高度成熟的模組化架構、可擴展的企業級 AI Agent 平台，但若組織仍以傳統系統導入或一次性專案的心態看待 AI，往往會在後續放大落差。

Link AI 階段所建立的，不是功能熟悉度，而是一種對 AI 運作方式與限制條件的共同認知，當決策層對 AI 的理解從「聽說很厲害」轉變為「知道能做什麼、不能做什麼」；內部開始出現「我們可以用 AI 做這個」的具體討論；團隊能夠務實評估 AI 專案的風險與成本；企業才算真正做好進入下一階段（Operate AI）的準備。

O｜Operate AI：讓 AI 真的進到工作流程裡

第二個階段是 Operate AI，這是多數導入計畫的「第一個關鍵分水嶺」。

在此階段，AI 從概念上的可行，變為實際放進工作流程中測試的工具，企業通常會透過 POC 的方式來啟動這個階段，但對組織而言，POC除了確保企業AI Agent 的穩定執行力，另一項關鍵重點在於：讓員工開始與 AI 一起工作。

在 Operate AI 階段，同仁會第一次看到 AI Agent 參與任務分工，體驗 AI 的速度優勢與品質限制，開始理解所謂穩定的 AI Agent 其實是一種流程設計，需要任務拆解、提示詞設計、輸出驗證；意識到 AI 的輸出品質與任務設計高度相關，同樣的需求用不同方式提問會得到截然不同的結果。

這個階段最重要的心態轉變是：理解AI 並不完美，在面臨 AI 出錯時，團隊的反應能從「這個工具不行」，轉變為「我們的設計需要調整」。

成功度過這個階段的團隊，通常會展現以下特質：對錯誤的容忍度提高（不是降低標準，而是理解了學習曲線），從「期待完美」轉向「持續優化」，把 AI 當作需要培養的能力，而非買來即用的產品。

也正是在這個 Operate AI 階段，EgentHub 會由顧問實際進場，從同仁的需求精準選題(TURBO法則)，並協助將這些需求轉化為可運作的 AI Agent。

在交付 Agent 的同時，顧問也會花時間說明提示詞的結構與設計邏輯，讓同仁理解他們的需求如何被轉化為明確的提示詞指令，每一段指令又如何影響 AI 的判斷與輸出品質。

這樣的做法，目的是讓同仁參與 Agent 的任務拆解、提示詞撰寫與流程設計，在實務上也能有效降低同仁對 AI 的未知與抗拒， Operate AI 階段真正想培養的，正是這種願意持續嘗試與優化的組織心態。

O｜Own AI：企業開始真正擁有 AI 能力

第三個階段是 Own AI，在此階段，企業的重心從 使用 AI 轉向 擁有 AI 能力，企業不再單純依賴外部顧問或技術團隊，而是開始建立內部的操作與維護能力，這也是EgentHub與一般AI 工具/平台提供者，或普通的AI顧問的差異所在。

在 Own AI 階段，同仁開始能夠自行調整提示詞與任務結構，不再依賴外部專家；理解為什麼某個 AI Agent 表現不穩定，具備基本除錯能力；累積屬於自己的 AI 使用經驗與設計原則，形成「我們這樣用 AI 比較有效」的共識。

這個轉變通常會帶來兩個明顯現象。

第一，AI Agent 的數量快速成長。

在 Operate 階段，企業通常只有 3-5 個試驗性AI Agents；但進入 Own 階段後，AI 從內部AI種子開始擴散到各部門：行銷用 AI 生成文案、人資用 AI 篩選履歷、財務用 AI 整理報表、客服用 AI 分類問題。

這不是因為公司強制推廣，而是同仁學會使用之後，開始主動發現應用的可能。

第二，AI 從專案變成資產。

許多 AI 工具的服務商往往停留在 Operate 階段，AI 應用隨著專案結束而消失。但若進入 Own 階段，AI Agent 能像數位員工一樣被持續優化、持續留存。

有人負責維護與更新、有機制追蹤使用狀況、有流程處理問題與改善需求，企業開始能延續 AI 的生命週期。

也正是在 Own AI 階段，EgentHub 與多數 AI 工具或單純顧問服務的定位差異才會被清楚看見。EgentHub 並不只提供企業級 AI Agent 平台，而是同時具備顧問角色的「平台型服務」，在導入過程中刻意以能力移轉為目標，協助企業建立可自行操作、維護與擴充 AI Agent 的內部能力。

透過分階段工作坊與自行設計的 Prompt Designer 等結構化工具，以過往的實際數據來看，企業同仁即使沒有提示詞工程背景，在經過工作坊之後，都能使用Prompt Designer工具撰寫與調整3-4隻穩定的 AI Agents。這讓 AI 能力不需依賴個別專家或外包專案，而是成為組織可以持續累積與複製的核心能力，也因此更適合被企業長期採用。

P｜Persist AI：AI 成為組織文化的一部分

最後一個階段是 Persist AI。在此階段，AI 已經自然存在於日常決策與流程中的一部分。最顯著的特徵是：同仁不會再特別提起「我們在用 AI」，因為它已經成為工作方式的一部分，就像使用電子郵件或試算表一樣自然。

組織的成熟狀態會展現出：外部顧問逐漸退場，僅在遇到複雜技術議題或新領域嘗試時尋求協助，組織會展現出深層的文化特徵：「與 AI 協作」，同仁知道什麼情境該用、不該用；AI 能力成為組織競爭力，開始出現「因為我們會用 AI」而產生的競爭優勢。

更重要的是，AI Agent 進入 自建、自用、自養 的循環狀態：

• 自建：當新流程出現時團隊會自然思考是否引入 AI

• 自用：AI 應用深度融入日常工作，新進員工訓練自然包含如何與 AI 協作（自用）

• 自養：當 AI 表現不佳時內部有人能自行調整，建立了健康檢查機制（自養）。

在 Persist AI 階段，顧問是否退場，反而成為檢驗企業 AI 導入是否成功的關鍵指標。

以我的導入經驗來看，企業AI導入的最終狀態是顧問「可以退場而不影響運作」。當平台承接日常維運，組織內部具備判斷、調整與優化 AI Agent 的能力，顧問的角色自然轉為少數高複雜情境的協作，在新技術出現或複雜情境發生時，協助組織判斷是否值得導入、以及如何安全地納入既有 AI Agent 與流程之中。

LOOP 不是單次路徑，而是持續的循環

需要特別強調的是，LOOP 並非一次走完就結束的路徑。AI的進展一日千里，隨著新模型、新工具、新需求的快速迭代，企業往往會再次回到 Link 與 Operate 的階段，重新學習、重新嘗試，形成一種螺旋上升的學習過程。

當 MCP發展逐漸普及時，你可能需要重新 Link 理解新能力；當公司拓展新業務時，你可能需要重新 Operate 在新領域試驗；當組織擴張時，你可能需要重新 Own 讓新團隊建立能力；當新的技術典範轉移時，你可能需要重新 Persist 建立新的常態。但關鍵差異在於：第二次走 LOOP 時，組織已經具備了學習能力，能更快地適應。

從產業的規模來看，不同規模與產業的企業，走過 LOOP 的速度與方式會有很大差異。新創公司可能快速通過 Link 與 Operate 階段，因為組織靈活更容易進入 Own，面臨的挑戰在於如何在快速成長中維持 Persist。

中型企業的 Link 階段可能較長因為需要內部共識，Operate 需要更謹慎避免影響現有流程，Own 階段是關鍵決定能否建立長期能力。

大型企業的 Link 階段最具挑戰因為組織複雜利益關係人多，可能需要先培養AI種子團隊，Operate 則需要大量變革管理，但 Persist 階段一旦達成影響力最為深遠。

結語：比工具更重要的，是節奏感

AI 浪潮不會等待猶豫的企業，但盲目跟進也不會帶來真正的轉型。EgentHub 基於多年企業 AI Agent 導入實務經驗，提出 LOOP 框架，正是為了讓企業在這個快速變動的時代中，找到屬於自己的 AI 轉型節奏。

從 Link AI 到 Persist AI，每個階段都有其不可跨越的價值，試圖跳過認知建立直接導入，往往導致期待與現實的巨大落差；沒有經歷能力移轉階段，AI 就無法真正內化為組織能力。這並非用預算強行推進的專案，而是需要組織逐步參與、持續優化的轉型歷程。

EgentHub 作為企業AI Agent 平台與導入顧問，我們相信真正成功的 AI 導入，不是讓企業永遠依賴外部顧問，而是透過結構化的導入方法、能力移轉工作坊與 Prompt Designer 等工具，讓組織最終能夠自主建立、維護與優化 AI Agent。當顧問能夠放心退場，當 AI 成為組織日常運作的自然一部分，那才是我們定義的成功。

2026 年的今天，企業 AI 轉型的關鍵是「如何讓 AI 真正成為企業能力」，不需要完美，但需要開始；不需要一次到位，但需要持續前進，而LOOP 框架，就是這趟 AI 轉型之旅的實戰地圖。

