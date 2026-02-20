出資多卻沒話語權？　朋友合夥創業必懂的3種法律型態

▲朋友合夥創業必懂的3種法律型態。（圖／作者提供）

● 文／蔡佳峻會計師

「我們這麼熟了，還需要這麼計較嗎？」這句話，是許多朋友一起創業時最常聽見的語句，但也往往是誤會與糾紛的開端。

我曾見過太多案例：原本信任滿分的朋友，最後因為決策爭議、利益分配不均、責任不明確，友情破裂、公司瓦解。

創業本就充滿挑戰，與朋友合夥看似能降低風險、提升效率，實則若未規劃好「組織型態」與「權責結構」，問題往往來得更快、更難解。

那麼，與朋友合夥創業，究竟該選擇哪一種法律組織型態，才能既保護彼此，又兼顧公司的未來發展？

一、與朋友合夥創業前，必須先建立法律制度的三個原因

很多人創業的起點，來自一段情感濃厚的友誼：

「我們這麼熟了，一起做點事吧！」

「我負責技術，你出資，肯定沒問題！」

「反正都認識多年了，有什麼好計較的？」

但現實中，創業與交朋友是兩種完全不同的遊戲規則。友情靠的是信任與默契，而創業則涉及金錢、責任、權力與風險的分配，這些一旦模糊不清，再好的關係都可能撕裂。

許多人誤以為「感情好」就能解決一切衝突，卻忽略了——制度設計的真正目的，是在感情出現裂痕時，還能保護彼此的底線與公平。尤其是當公司開始賺錢、擴張、引進外部資源時，原本沒講清楚的東西就會像地雷一樣，一一爆發。

你可以信任一個人，但你不能依賴「信任」來處理所有創業中的複雜問題。就像汽車需要煞車系統才能安全駕駛，合夥創業也需要制度與契約來為彼此設限與保障。

因此，在與朋友一起創業時，與其一開始就急著進入執行階段，不如先坐下來好好談清楚：我們到底是怎麼合作？誰負責什麼？怎麼表決？賺了錢怎麼分？虧了錢誰來扛？如果有人想退出怎麼辦？

這些問題聽起來讓人尷尬，卻是成功合夥最關鍵的基礎。畢竟，把關係設計好，不是為了不信任對方，而是為了保護彼此在未來依然能是朋友、甚至是夥伴。

二、創業公司該選哪一種組織型態？合夥、有限公司、股份有限公司比較表

當你和朋友決定一起創業，接下來最重要的一步就是選擇「組織型態」。不同的組織型態，代表你們在法律上對彼此的責任、風險承擔、決策權重與稅務處理方式都不一樣。

1.常見的三種組織型態：

● 合夥

● 有限公司

● 股份有限公司

2.三種組織型態之彙整比較

▲ 組織型態比較。（圖／蔡佳峻會計師提供）

三、出資多卻沒有決策權？合夥與公司法中表決機制解析

不知道大家有沒有注意到上面表格中的【表決方式】，在「合夥」跟「有限公司」的時候，可能會出現一個狀況：「為什麼我出的錢比較多，投票時卻只有一票？」

我們先來看一下法條規定：

民法第 673 條：「合夥之決議，其有表決權之合夥人，無論其出資之多寡，推定每人僅有一表決權。」

公司法第 102 條：「每一股東不問出資多寡，均有一表決權。但得以章程訂定按出資多寡比例分配表決權。政府或法人為股東時，準用第 181 條之規定。」

依照上述規定，除非合夥契約另有約定，否則不論出資多寡，所有合夥人在合夥事務的決策上，皆享有同等表決權。有限公司股東亦同，不問出資多寡，均只有一表決權。

那怎麼辦呢？別擔心，我們可以在合夥契約或公司章程中約定，按出資多寡比例來分配表決權，就可以避免出的錢多，投票時卻只有一票的窘境。

四、與朋友合夥創業前，一定要談清楚的三件事

創業是一場馬拉松，不是百米衝刺。與朋友一起上路，更要避免「信任大過於制度」的錯覺。以下三件事，看似麻煩，其實才是保護彼此、守住友情的「防爆機制」。

1.先談壞結果，不怕丟臉只怕翻臉

大多數合夥關係不是死在沒錢、沒流量，而是死在「從沒討論過最壞情況」。請務必事先問清楚：

● 如果有人想退出，要怎麼處理股份？

● 如果虧損了，要怎麼分擔？

● 如果意見不合，怎麼做決策？

● 如果合作不下去了，商標、客戶、社群帳號歸誰？

● 這些問題都不討喜，但越早談，風險越小。與其日後對簿公堂，不如先在會議桌上冷靜談清楚。

2.簽好合約，不要只是口頭承諾

很多人創業初期省律師費，最後卻花了幾十萬甚至幾百萬在訴訟上。「口頭承諾」跟「我以為」是最容易毀掉一段友情的陷阱。你至少要有以下幾份文件：

● 合夥契約或股東協議：定義出資比例、分工、盈虧分配、表決權。

● 退出條款：離職後股份處理方式（是否可轉讓？誰有優先購買權？）

● 保密與競業條款：保障商業機密與避免離開後互相競爭。

如果不會寫？建議找律師幫忙，事前付費絕對比事後後悔省更多。

除了找律師擬股東協議外，我會建議應進一步將公司設定為「閉鎖性股份有限公司」。

3.不要怕談錢與權，這不是市儈，是成熟

「談錢傷感情」的前提是「感情沒設防」。我們應該勇敢談論：

● 誰主導經營？誰只是投資？

● 盈餘怎麼分？是按出資比例還是有底薪加分紅？

● 表決怎麼算？出錢多是否代表話語權就高？

談這些不是不信任，而是成熟負責的表現。真正的朋友不會因為「制度」受傷，只會因為「沒有制度」而誤解。

五、結論：朋友創業前請先建立制度 + 常見問題解析

與朋友一起創業是一場夢想的實踐，也是一場關係的考驗。沒有制度的友情，就像沒穿盔甲上戰場，再信任也可能在第一次爭議中破碎。

真正成熟的創業關係，應該是：我們信任彼此，但我們也尊重制度；我們把情感放在心上，把風險寫在紙上，與大家共勉之。

Q1：與朋友合夥，出錢多的人，就擁有話語權嗎？

不一定，依照民法第 673 條規定：「合夥之決議，其有表決權之合夥人，無論其出資之多寡，推定每人僅有一表決權。」

除非我們合夥契約另有約定，否則不管出資多寡，每人僅有一表決權。

Q2：與朋友合開有限公司，出錢多的人，就擁有話語權嗎？



不一定，依照公司法第 102 條規定：「每一股東不問出資多寡，均有一表決權。但得以章程訂定按出資多寡比例分配表決權。政府或法人為股東時，準用第 181 條之規定。」

建議在章程寫清楚，按出資比例分配表決權，否則不管出資多寡，每人僅有一表決權。

