喝一杯有意義的酒！　減碳環保的再生有機葡萄酒

全球有機葡萄酒市場規模預計將以15.9% 的複合年增長率 (CAGR) 成長，到2030年達到 690億美元。受歡迎的原因，除了有機會施行有機農法扭轉氣候緊急狀態，更因消費者對健康有益，越來越關注永續和有機農產品，且許多線上零售通路普及，市場大開。

再生有機農法的葡萄酒減碳

美國B型企業Fetzer酒莊於1968年成立於北加州的門多西諾(Mendocino)創立，是美國第 19 大酒莊 ，1987年開始按照有機標準種植葡萄，成為採用有機栽培方法的先驅之一，並於1993 年推出了好土地 (Bonterra ) 品牌。

2000 年獲得了生物動力農法的Demeter認證；2021 年擁有 960 英畝葡萄園（相當於15個大安森林公園）更獲得了再生有機認證 (ROC)，且獲得加州有機農民認證 (CCOF) 和加州永續葡萄種植者認證 (CCSW) 的認證。更於2022年大膽地改名為為好土地有機酒莊(Bonterra Organic Estate)。

有機與再生有機農法的差別？

有機認證的葡萄園主要不使用化學除蟲、草劑、化學農藥及肥料；再生有機的獨特之處，除了執行有機農法，也更深入關注農場環境之上的人權、動物福利和生態健康。

Bonterra 的再生有機農法：

．春天會於葡萄園行間種植覆蓋作物，以促進生物多樣性、土壤肥力、防止表土侵蝕並自然地抑制雜草生長。於葡萄園間中實行免耕來減少耕作，促進表土穩定性，並減少溫室氣體排放。

．冬天則與當地的牧羊牧場合作，將羊群帶到葡萄園吃雜草，增加土壤的自然肥力。

．將生產中剩餘的果渣進行堆肥，再重新成為葡萄生長的天然肥料。

．絕不使用化學品，並用綜合害蟲管理促進土壤健康。

．於葡萄園周圍種植灌木、果樹和本地的植物來保護河岸地區和棲息地走廊，為如蜜蜂等播種昆蟲及小鳥提供築巢地並創造生態系統平衡。

施行再生有機農法更有助於固碳！

加州大學戴維斯分校研究人員2018 年的一項研究表明，傳統種植的葡萄園每英畝的土壤碳儲量為41,000 磅，而有機葡萄園為45,000 磅。 Bonterra最大的排放量是酒瓶玻璃重量及其運輸佔總排放量的58.4%， 葡萄園中所使用的柴油拖拉機也佔了16%。因此，施行再生有機農法，Bonterra將能因其葡萄園中固碳，而減少其總碳排。

用水比同業低50%，設定2030年碳排放量減少 55%

年營業額約9千9百萬美元(約新台幣308億) 的智利B型企業孔雀酒莊Concha y Toro 則於 2011年以 2.38 億美元(約新台幣74億)的價格收購了Bonterra （時名為Fetzer酒莊）。孔雀酒莊被評為全球10 個最有價值的葡萄酒酒莊之一，共29,600 英畝的葡萄園(約相當於462個大安森林公園)分布於智利、阿根廷和美國；旗下多個品牌，出口到全球 140 個國家，其中魔鬼酒窖(Casillero del Diablo)為25,000個消費者評為全球第2名的葡萄酒品牌。

孔雀酒莊的永續發展總監瓦倫蒂娜·里拉(Valentina Lira) 表示：「我們2021年獲得B型企業之後，這是一次徹底的心態轉變，與零售及通路商開會時就發現溝通的重點就不只在業務上，而是多方面展現我們永續營運的不同面向，並建立一種使命夥伴關係。 像是我們與Walmart的關係晉升，當他們想推出一個新計劃時，我們是被邀請去參與討論的三家公司之一。

行銷主管維琪·霍伊(Vicky Hoey)也說：「我們透過社群媒體和店內活動進行『喝一杯正面影響力的酒』的活動，讓更多消費者瞭解B型企業的內涵，全球有超過8,000家的企業正在努力利用商業發揮影響力。」

孔雀酒莊執行長吉利薩斯蒂(Eduardo Guilisasti)更表示：「B型企業認證是我們對環境、社會和公司治理的承諾向前邁出的重要一步，這些議題是策略成長的支柱；更重要的是，這是一條不斷改進的道路，目標是讓使我們的營運為全球葡萄酒產業帶來積極影響並做出貢獻。」

過去十年中孔雀酒莊努力降低水資源的衝擊及面對氣候緊急狀態， 100% 採用了滴灌和技術灌溉系統，確保負責任地用水。更是全球第一家在 10 年前開始測量水足跡的酒莊，目前水足跡比全球葡萄酒行業平均水準低 50%。且自2018年起，以科學為基礎的淨零排放行動，目標是到 2030 年將碳排放量減少 55%。

本文獲「B型企業協會」授權。